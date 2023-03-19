Німеччина і США ліквідували великий «міксер» криптовалют — Finance.ua

Німеччина і США ліквідували великий «міксер» криптовалют Сьогодні 22:50 — Криптовалюта

Влада Німеччини і США ліквідувала великий «міксер» криптовалют ChipMixer, який дозволяв користувачам приховувати походження своїх доходів.

Про це повідомляє Європол

«Національні органи влади зруйнували інфраструктуру платформи у зв’язку з підозрами у причетності до відмивання грошей і вилучили чотири сервери, близько 1909,4 біткойна (близько 44,2 мільйона євро) і 7 ТБ даних», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незареєстрований «міксер» криптовалют ChipMixer був створений у 2017 році. Він дозволяв користувачам змішувати свою криптовалюту з чужою, щоб приховати її походження. Сервіс був особливо популярний у злочинних угруповань, які таким чином відмивали гроші, отриманих від наркоторгівлі, торгівлі зброєю, атак з використанням вірусів-вимагачів та шахрайства з платіжними картками.

Надалі кошти зловмисники могли переводити у будь-які криптовалюти, виводити на банківські рахунки.

Фахівці припускають, що платформа могла сприяти відмиванню 152 000 біткойнів (близько 2,73 мільярда євро за нинішнім курсом).

Програми-вимагачі, такі як Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma або Lockbit, також використовували цю послугу для відмивання отриманих викупів.

Також розслідується ймовірність того, що деякі криптоактиви, вкрадені після банкрутства великої криптобіржі у 2022 році, були відмиті через ChipMixer.

Розслідування проводилося за підтримки Бельгії, Польщі та Швейцарії.

Операцію підтримала Об’єднана робоча група з боротьби з кіберзлочинністю (J-CAT) при Європолі.

Як повідомлялося, Управління з податкових та митних зборів Великої Британії (HMRC) вперше конфіскувало три невзаємозамінні токени (NFT) в межах справи про шахрайство 1,9 млн доларів США.

Укрінформ За матеріалами:

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