Німецький бізнес проти енергетичного ембарго — Finance.ua

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Німецький бізнес проти енергетичного ембарго

Вчора 11:28Енергетика
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Німецький бізнес проти енергетичного ембаргоНімецький бізнес проти енергетичного ембарго
Асоціація німецьких промислово-торговельних палат виступає проти ембарго на російський газ і нафту, вважаючи це катастрофою для бізнесу.
Про це заявив в інтерв’ю Німецькому радіо керуючий директор асоціації Мартін Ванслебен.
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На переконання Ванслебена, енергетичний бойкот не є виправданим, газове ембарго було б катастрофою для багатьох секторів економіки, адже йдеться насамперед не про опалення домівок, а про роботу багатьох секторів промисловості.
«З огляду на все, що ми знаємо, і те, що федеральний уряд також аналізує, і галузях, які постраждали, ембарго на природний газ було б катастрофою в нинішній ситуації», — заявив керівник асоціації.
Він визнав, що з точки зору сьогодення, Німеччина більше не може продовжувати перебувати в енергетичній залежності від рф — ні політично, ні морально, ні економічно. Отже, треба зробити все, щоб подолати цю залежність. Але, зауважив Ванслебен, немає сенсу вводити санкції, які б’ють Захід сильніше, ніж об’єкт, на який вони срямовані.
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Він згадав також, що вже відчуваються такі наслідки санкцій як розрив ланцюгів поставок, збільшення цін на енергію та практично всі продукти, посилення відчуття невизначеності тощо.
Нагадаємо, Німеччина оголосила про плани відмовитися від російського вугілля до літа, а нафти — до кінця цього року. Згодом планується відмовитися і від російського газу, але чіткого графіку виходу поки немає, втім, є розуміння, що це має відбутися на загальноєвропейському рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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