Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI — Finance.ua

Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI

Вчора 09:48 — Енергетика

Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI

Великий німецький бізнес виступає за введення ембарго на експорт російської нафти.

Про це повідомила Федеральна Асоціація німецької промисловості (BDI) на своєму офіційному сайті.

В заяві президента асоціації Зігфріда Руссвурма говориться про те, що незважаючи на певну залежність Європи від російських енергоносіїв, даний крок є необхідним.

Читайте також Повне ембарго ЄС на російську нафту очікується за 9 місяців - єврокомісар

«Європейське ембарго на російську нафту — це дуже різкий крок. Але оскільки для росії продаж нафти є найважливішим джерелом доходу, то очевидно, що заморожування експорту сильно вдарить по її економіці. Німецька промисловість підтримує цей крок», — сказав очільник BDI.

Крім того, Руссвурм зазначив, що відмова від нафти з рф спричинить труднощі не лише для німецького бізнесу, а й для інших країн. Проте, на його думку, збільшення витрат та узгоджена співпраця уряду і промисловців зможуть компенсувати незручності пов’язані з ембарго.

Нагадаємо, що Європейський Союз знаходиться на фінальній стадії підготовки шостого пакету санкцій проти росії. Ключовим пунктом у ньому повинна стати заборона на купівлю російської нафти.

Питання обмеження експорту енергоносіїв із російської федерації активно дискутується в ЄС, і одностайності в тому, яке ж рішення прийняти, поки що немає.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.