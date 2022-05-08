Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI — Finance.ua
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Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI

Вчора 09:48Енергетика
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Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDIНімецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI
Великий німецький бізнес виступає за введення ембарго на експорт російської нафти.
Про це повідомила Федеральна Асоціація німецької промисловості (BDI) на своєму офіційному сайті.
В заяві президента асоціації Зігфріда Руссвурма говориться про те, що незважаючи на певну залежність Європи від російських енергоносіїв, даний крок є необхідним.
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«Європейське ембарго на російську нафту — це дуже різкий крок. Але оскільки для росії продаж нафти є найважливішим джерелом доходу, то очевидно, що заморожування експорту сильно вдарить по її економіці. Німецька промисловість підтримує цей крок», — сказав очільник BDI.
Крім того, Руссвурм зазначив, що відмова від нафти з рф спричинить труднощі не лише для німецького бізнесу, а й для інших країн. Проте, на його думку, збільшення витрат та узгоджена співпраця уряду і промисловців зможуть компенсувати незручності пов’язані з ембарго.
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Нагадаємо, що Європейський Союз знаходиться на фінальній стадії підготовки шостого пакету санкцій проти росії. Ключовим пунктом у ньому повинна стати заборона на купівлю російської нафти.
Питання обмеження експорту енергоносіїв із російської федерації активно дискутується в ЄС, і одностайності в тому, яке ж рішення прийняти, поки що немає.

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За матеріалами: Дзеркало Тижня
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