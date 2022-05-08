Німецький бізнес підтримує ембарго на російську нафту — BDI — Finance.ua

«Європейське ембарго на російську нафту — це дуже різкий крок. Але оскільки для росії продаж нафти є найважливішим джерелом доходу, то очевидно, що заморожування експорту сильно вдарить по її економіці. Німецька промисловість підтримує цей крок», — сказав очільник BDI.
Крім того, Руссвурм зазначив, що відмова від нафти з рф спричинить труднощі не лише для німецького бізнесу, а й для інших країн. Проте, на його думку, збільшення витрат та узгоджена співпраця уряду і промисловців зможуть компенсувати незручності пов’язані з ембарго.