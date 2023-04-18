Nike випустить кросівки у вигляді NFT — Finance.ua

Nike випустить кросівки у вигляді NFT Сьогодні 18:30 — Криптовалюта

Nike випустить кросівки у вигляді NFT

Компанія Nike представила нову колекцію невзаємозамінних токенів (NFT) у вигляді цифрових кросівок — Our Force 1.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Nike.

Nike випустить NFT на своїй Web3-платформі Swoosh, яку анонсувала у листопаді 2022 року. Перед запуском колекційних токенів компанія також проведе аірдроп (безкоштовну роздачу).

«Щоб віддячити та відсвяткувати наше перше покоління учасників Swoosh, ми випадково роздамо спільноті 106 453 плакати Our Force 1. Це означає, що у вас буде шанс приблизно 1 до 3 на отримання дропа», — йдеться у повідомленні.

Дані постери гарантують доступ до майбутньої колекції Our Force 1, а також надають право на участь у розпродажах та інших івентах компанії.

Перша хвиля продажів цифрових кросівок розпочнеться 8 травня о 19:00 за київським часом та триватиме до 10 травня. Ціна — $19,82.

Кожна коробка «віртуальних шоубоксів» відкриває різні цифрові версії знаменитих кросівок Nike Air Force 1, які вперше були випущені ще 1982 року.

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