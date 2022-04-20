Netflix прогнозує втрату ще 2 млн користувачів до кінця червня — Finance.ua

Зазначається, що загальна кількість передплатників упала до 221,64 млн.
Це перший випадок, коли Netflix втратив підписників за підсумками кварталу за 10 років. Такий відтік передплатників у компанії пов’язують з інфляцією, жорсткою конкуренцією на ринку та вторгненням військ росії в Україну.
Netflix заявив, що без урахування втрати підписників у росії, де сервіс припинив працювати після війни в Україні, у першому кварталі платформа додала б 500 тис. підписників.
Раніше стрімінговий сервіс прогнозував 2,5 млн платних нових підписників у першому кварталі, а аналітики Уолл-стріт очікували, що Netflix додасть 2,8 мільйона нових підписників у всьому світі.