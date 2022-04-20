Netflix прогнозує втрату ще 2 млн користувачів до кінця червня — Finance.ua

Netflix прогнозує втрату ще 2 млн користувачів до кінця червня

Вчора 22:01 — Фондовий ринок

Стрімінговий сервіс Netflix втратив 200 тисяч підписників у першому кварталі і прогнозує втратити ще 2 мільйони користувачів у поточному другому кварталі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety

Зазначається, що загальна кількість передплатників упала до 221,64 млн.

Це перший випадок, коли Netflix втратив підписників за підсумками кварталу за 10 років. Такий відтік передплатників у компанії пов’язують з інфляцією, жорсткою конкуренцією на ринку та вторгненням військ росії в Україну.

Netflix заявив, що без урахування втрати підписників у росії, де сервіс припинив працювати після війни в Україні, у першому кварталі платформа додала б 500 тис. підписників.

Раніше стрімінговий сервіс прогнозував 2,5 млн платних нових підписників у першому кварталі, а аналітики Уолл-стріт очікували, що Netflix додасть 2,8 мільйона нових підписників у всьому світі.

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