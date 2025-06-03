НБУ збільшив інтервенції: аналітики розповіли, що буде з курсом найближчим часом — Finance.ua

НБУ збільшив інтервенції: аналітики розповіли, що буде з курсом найближчим часом Сьогодні 10:01 — Валюта

НБУ збільшив інтервенції: аналітики розповіли, що буде з курсом найближчим часом

Минулого тижня Національний банк України збільшив інтервенції на валютному ринку, проте курс гривні практично не змінився. За даними НБУ, офіційний курс на кінець місяця становив 41,53 грн/дол., що на 6 копійок, або на 0,13% більше, ніж на початку травня.

Про це йдеться в щотижневій аналітиці ICU.

У системно важливих банках готівковий курс теж майже не змінювався і коливався в межах 41,2−41,7 грн/дол.

Дефіцит валюти на міжбанку

Протягом чотирьох робочих днів минулого тижня дефіцит валюти на ринку збільшився на 7% — до $389 млн. Основне зростання припало на міжбанківський ринок. Однією з причин міг стати вихідний у США в понеділок, що, ймовірно, вплинув на графік надходження валюти, зсунувши частину операцій на попередній тиждень.

Натомість у роздрібному сегменті чиста купівля валюти зменшилася майже вдвічі — до $14 млн.

Графік: ICU

За тиждень НБУ продав на міжбанку $653 млн — це лише на 6% більше, ніж тижнем раніше, і на 7% більше за середньотижневий обсяг інтервенцій від початку повномасштабної війни.

«Національний банк компенсує дефіцит валюти, дозволяючи лише незначне ослаблення курсу гривні як за тиждень, так і в травні. На нашу думку, він не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні й у найближчі місяці», — зазначили аналітики.

Нагадаємо, Національний банк оновив правила валютного нагляду. З 31 травня банки можуть завершувати контроль за експортними операціями компаній у ширшому колі випадків — зокрема, коли оплата надходить через банківські гарантії.

За словами директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, валютний ринок позитивно сприйняв пом’якшення Національним банком валютного нагляду за експортними операціями.

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