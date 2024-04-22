НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 1,8 рази до $695 млн 15−19 квітня — Finance.ua

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку в 1,8 рази до $695 млн 15−19 квітня Сьогодні 10:44

Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 15 по 19 квітня в 1,8 рази у порівнянні із попереднім тижнем до 695,1 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За звітний тиждень Нацбанк не купляв валюту, тоді як продав 695,1 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

З початку року НБУ купив 104,63 млн доларів, тоді як продав 7 460,26 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

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