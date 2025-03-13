НБУ розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору — Finance.ua

НБУ розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору
Національний банк України запропонував уніфікувати підхід до організації захисту критичної інфраструктури фінансового сектору.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ пропонує встановити:
- порядок віднесення об’єктів банків, надавачів небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, а також операторів платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг до об’єктів критичної інфраструктури;
- методику визначення процедури та критеріїв віднесення ідентифікованих об’єктів критичної інфраструктури фінансового сектору до однієї з категорій критичності;
- порядок розроблення паспортів безпеки на об’єкти критичної інфраструктури фінансового сектору.
Також Національний банк має намір посилити організацію кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.
Реалізація цих новацій:
- сприятиме підвищенню стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору до сучасних загроз та забезпеченню безперервного надання фінансових послуг;
- забезпечить координацію та взаємодію між суб’єктами фінансового сектору, спрямовані на досягнення належного рівня захищеності критичної інфраструктури фінансового сектору;
- сприятиме вдосконаленню нормативного врегулювання питань забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про критичну інфраструктуру фінансового сектору» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.
Цей документ має затвердити:
- Положення про критичну інфраструктуру фінансового сектору;
- Зміни до Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 178 (зі змінами).
Поділитися новиною