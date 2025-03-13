НБУ розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору — Finance.ua

НБУ розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

НБУ розробляє нові підходи до безпеки фінансового сектору

Національний банк України запропонував уніфікувати підхід до організації захисту критичної інфраструктури фінансового сектору.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ пропонує встановити:

порядок віднесення об’єктів банків, надавачів небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, а також операторів платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг до об’єктів критичної інфраструктури;

методику визначення процедури та критеріїв віднесення ідентифікованих об’єктів критичної інфраструктури фінансового сектору до однієї з категорій критичності;

порядок розроблення паспортів безпеки на об’єкти критичної інфраструктури фінансового сектору.

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Також Національний банк має намір посилити організацію кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.

Реалізація цих новацій:

сприятиме підвищенню стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору до сучасних загроз та забезпеченню безперервного надання фінансових послуг;

забезпечить координацію та взаємодію між суб’єктами фінансового сектору, спрямовані на досягнення належного рівня захищеності критичної інфраструктури фінансового сектору;

сприятиме вдосконаленню нормативного врегулювання питань забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України.

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про критичну інфраструктуру фінансового сектору» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Цей документ має затвердити:

Положення про критичну інфраструктуру фінансового сектору; Зміни до Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 178 (зі змінами).

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