НБУ продав на міжбанку понад 410 мільйонів доларів з резервів — Finance.ua

НБУ продав на міжбанку понад 410 мільйонів доларів з резервів Вчора 11:45 — Валюта

За тиждень з 31 жовтня по 4 листопада Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 410,24 млн доларів і купив 16,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 410,24 млн доларів. При цьому регулятор купив 16,3 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 227,59 млн доларів, а тижнем раніше тільки 576,37 млн доларів.

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З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол. з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,18 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 21,93 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Нагадаємо, Нацбанк розширив перелік товарів оборонного призначення для їх придбання за кордону і спростив умови щодо задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для благодійних фондів.

Економічна Правда За матеріалами:

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