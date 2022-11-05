НБУ пом'якшив низку валютних обмежень для волонтерів — Finance.ua
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НБУ пом'якшив низку валютних обмежень для волонтерів

Валюта
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НБУ пом'якшив низку валютних обмежень для волонтерів
НБУ пом'якшив низку валютних обмежень для волонтерів
Національний банк України уточнив деякі інструменти валютного регулювання.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Із 5 листопада 2022 року внесено зміни стосовно таких питань

1. Придбання товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України.
Доповнено тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України:
  • волонтери — фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;
  • фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті).
До відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.
2. Діяльність українських експортерів.
Створено умови, щоб українські експортери мали змогу брати участь у тендерах щодо поставки товарів нерезидентам. Так, із 5 листопада банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на ці операції.
Відповідні зміни поліпшать умови ведення бізнесу для українських виробників, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей.
3. Використання іноземної валюти благодійними фондами.
Банки не враховуватимуть наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть продажу та/або використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для оплати імпортних контрактів.
Це рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням.
Відповідні зміни не матимуть значного впливу на міжнародні резерви та ухвалювалися, зважаючи на вагоме значення благодійних фондів, зокрема в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що з 6 вересня 2022 року для здійснення розрахунків у іноземній валюті юридичні особи мають спочатку використовувати наявну в них іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України.
4. Відкриття банками рахунків військовослужбовцям.
Розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію, посвідченнями офіцера, генерала та адмірала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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