НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни — Finance.ua

НБУ обмежив доступ до фінансової інформації під час війни
Національний банк України з 22 квітня обмежив доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг. Це зроблено для уникнення незаконного використання інформації агресором та з метою посилення безпеки.
«Для уникнення незаконного використання агресором відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України та з метою посилення безпеки Національний банк обмежив доступ до неї під час дії воєнного стану», — сказано в повідомленні.
Регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих реєстрів та переліків. Зокрема:
Державний реєстр фінансових установ;
реєстр колекторських компаній;
Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;
перелік небанківських фінансових груп тощо.
Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України. Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим у КІС НБУ надавачам фінансових послуг.
Упродовж дії воєнного стану інформація про структуру власності надавачів фінансових послуг та колекторських компаній не буде розміщуватися на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Доступ до такої інформації, розміщеної раніше, з 22 квітня буде закритий. Отримати ці дані юридичні та фізичні особи України зможуть за визначеною процедурою.
Небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії протягом дії воєнного стану в Україні не зобов’язані розміщувати відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах.