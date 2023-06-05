НБУ на міжбанку продав з резервів понад 468 мільйонів доларів — Finance.ua

НБУ на міжбанку продав з резервів понад 468 мільйонів доларів Сьогодні 12:08 — Валюта

НБУ на міжбанку продав з резервів понад 468 мільйонів доларів

За тиждень з 29 травня по 2 червня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 468,95 млн доларів і купив 11,93 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій, Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 468,95 млн доларів — дещо більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 442,36 млн. При цьому регулятор купив 11,93 млн доларів проти купівлі 10,15 млн дол тижнем раніше.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 10,747 млрд доларів і купив 131 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна Правда За матеріалами:

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