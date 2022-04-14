НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара — Finance.ua

НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара

Вчора 16:03 — Валюта

НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара

Національний банк поступово повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.

Про таке йдеться на сайті регулятора.

У Нацбанку вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів. Тож тоді, коли валютний ринок відновить можливість самозблансування, НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення.

Також НБУ планує відмовитися від фінансування бюджету. Поки воно не чинить суттєвого тиску на цінові процеси, однак регулятор хоче мінімізувати ризики для фінансової стабільності.

"Національний банк і надалі дотримуватиметься позиції, що емісійне фінансування не може бути основним джерелом поповнення бюджету"‎, — підкреслили у Нацбанку.

Натомість Національний банк підтримує залучення коштів від міжнародних організацій та країн-партнерів на гуманітарну сферу та у відбудову інфраструктури. Це дозволило б задовольнити бюджетні потреби та підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів.

Нагадаємо, Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни — 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими.

Довідка Finance.ua:

у Національному банку почали задумуватися про часткове послаблення валютних обмежень. Ці послаблення будуть здійснюватися у дуже повільному темпі, щоб не порушити стабільності фінансової системи;

до кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

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