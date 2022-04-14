НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара — Finance.ua
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НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара

Вчора 16:03Валюта
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НБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долараНБУ хоче відмовитися від фіксованого курсу долара
Національний банк поступово повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням.
Про таке йдеться на сайті регулятора.
У Нацбанку вважають, що довготривала фіксація обмінного курсу зумовлює появу макроекономічних дисбалансів. Тож тоді, коли валютний ринок відновить можливість самозблансування, НБУ повернеться до плаваючого курсоутворення.

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Також НБУ планує відмовитися від фінансування бюджету. Поки воно не чинить суттєвого тиску на цінові процеси, однак регулятор хоче мінімізувати ризики для фінансової стабільності.
"Національний банк і надалі дотримуватиметься позиції, що емісійне фінансування не може бути основним джерелом поповнення бюджету"‎, — підкреслили у Нацбанку.
Натомість Національний банк підтримує залучення коштів від міжнародних організацій та країн-партнерів на гуманітарну сферу та у відбудову інфраструктури. Це дозволило б задовольнити бюджетні потреби та підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів.
Нагадаємо, Національний банк переглядав курси валют лише раз з початку війни — 23 березня. До цього і після цього обмінні курси лишалися фіксованими.

Довідка Finance.ua:

  • у Національному банку почали задумуватися про часткове послаблення валютних обмежень. Ці послаблення будуть здійснюватися у дуже повільному темпі, щоб не порушити стабільності фінансової системи;
  • до кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

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За матеріалами: Фінансовий клуб
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