Курс долара буде заморожений до кінця війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Курс долара буде заморожений до кінця війни

Вчора 15:05Валюта
749
Курс долара буде заморожений до кінця війниКурс долара буде заморожений до кінця війни
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі.
Читайте також
За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.
«А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь», — заявив Ніколайчук.
Нагадаємо, Національний банк у день оголошення війни росією зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.