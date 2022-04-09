Курс долара буде заморожений до кінця війни — Finance.ua

Курс долара буде заморожений до кінця війни

Вчора 15:05 — Валюта

Курс долара буде заморожений до кінця війни

До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі.

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За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

«А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь», — заявив Ніколайчук.

Нагадаємо, Національний банк у день оголошення війни росією зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

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