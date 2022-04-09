НБУ визначив порядок дій банків у разі надходження клієнтам готівки на суму понад 400 тис. грн — Finance.ua

НБУ визначив порядок дій банків у разі надходження клієнтам готівки на суму понад 400 тис. грн

Вчора 11:00 — Валюта

НБУ визначив порядок дій банків у разі надходження клієнтам готівки на суму понад 400 тис. грн

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис. грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.

Регулятор пояснює, що, якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

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«Можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“», — додали в НБУ.

Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

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