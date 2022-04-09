НБУ визначив порядок дій банків у разі надходження клієнтам готівки на суму понад 400 тис. грн — Finance.ua

«Можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“», — додали в НБУ.
Усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
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