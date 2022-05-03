Названо терміни затвердження нових санкцій проти рф — Finance.ua

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Названо терміни затвердження нових санкцій проти рф

Вчора 11:47Світ
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Названо терміни затвердження нових санкцій проти рфНазвано терміни затвердження нових санкцій проти рф
Європейський Союз може затвердити шостий пакет санкцій проти рф на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час прес-конференції в Панама-Сіті, повідомляє Reuters.
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Він зазначив, що блок сподівається обмежити експорт енергоносіїв росії в рамках зусиль із покарання москви через її вторгнення в Україну.
Очікується, що Європейська комісія цього тижня запропонує пакет санкцій ЄС, включаючи потенційне ембарго на купівлю російської нафти.
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За словами Борреля, він сподівається, що ЄС зможе вжити «заходів, щоб суттєво обмежити цей імпорт», але поки що немає згоди всіх членів.
«Але я впевнений, що принаймні щодо імпорту нафти ця домовленість буде можлива до наступного засідання Ради», — сказав він.
Також за його словами, у шостому пакеті санкцій проти росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.
«Щодо банківського сектору рф буде більше банків, які відключать від SWIFT», — сказав Боррель.
За даними Bloomberg, у новий санкційний список потрапить найбільший банк росії «Сбербанк», проти якого США й Велика Британія раніше вже запровадили обмежувальні заходи.
Засідання Ради ЄС заплановане на 10 травня та 16 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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