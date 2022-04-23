ЄС готує новий пакет санкцій, який уперше зачепить нафту з росії — Politico

Вчора 10:36 — Енергетика

Європейський союз продовжує розробляти шостий пакет санкції проти Росії. Вперше обмеження можуть торкнутися енергетичного сектору Росії. Єврочиновники розглядають деякі «обмеження імпорту російської нафти».

Як пише з посиланням на власні джерела Politico , також від SWIFT можуть відключити ще одну частину банків.

«У міру того, як війна в Україні затягується, до лідерів ЄС все частіше висуваються вимоги перекрити життєво важливий потік доходів Кремля, що надходить від прибуткового енергетичного сектору росії, особливо від експорту нафти і газу», — зазначає видання.

Судячи із заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, від SWIFT можуть відключити «Сбербанк». Але інший дипломат неофіційно каже, що від системи обміну банківської інформації SWIFT можуть вимкнути всі банки, включаючи Газпромбанк.

«Що стосується нафти, то неясно, наскільки швидкою і всеосяжною буде поетапна відмова від імпорту з росії в майбутньому. Оскільки доходи від нафти і газу становлять найважливіше джерело фінансування російської військової машини, санкції щодо енергетики розглядаються як життєво важливий наступний крок у відповідь ЄС на вторгнення», — додає видання.

Раніше ЄС вніс до списку санкцій російського підприємця Євгена Пригожина, якого називають «кухарем путіна», та українського бізнесмена Сергія Курченка.

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