ЄС готує новий пакет санкцій, який уперше зачепить нафту з росії — Politico — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ЄС готує новий пакет санкцій, який уперше зачепить нафту з росії — Politico

Вчора 10:36Енергетика
191
Європейський союз продовжує розробляти шостий пакет санкції проти Росії. Вперше обмеження можуть торкнутися енергетичного сектору Росії. Єврочиновники розглядають деякі «обмеження імпорту російської нафти».
Як пише з посиланням на власні джерела Politico, також від SWIFT можуть відключити ще одну частину банків.
«У міру того, як війна в Україні затягується, до лідерів ЄС все частіше висуваються вимоги перекрити життєво важливий потік доходів Кремля, що надходить від прибуткового енергетичного сектору росії, особливо від експорту нафти і газу», — зазначає видання.
Судячи із заяв голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, від SWIFT можуть відключити «Сбербанк». Але інший дипломат неофіційно каже, що від системи обміну банківської інформації SWIFT можуть вимкнути всі банки, включаючи Газпромбанк.
«Що стосується нафти, то неясно, наскільки швидкою і всеосяжною буде поетапна відмова від імпорту з росії в майбутньому. Оскільки доходи від нафти і газу становлять найважливіше джерело фінансування російської військової машини, санкції щодо енергетики розглядаються як життєво важливий наступний крок у відповідь ЄС на вторгнення», — додає видання.
Раніше ЄС вніс до списку санкцій російського підприємця Євгена Пригожина, якого називають «кухарем путіна», та українського бізнесмена Сергія Курченка.
За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.