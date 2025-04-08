Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України — Finance.ua

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Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України

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Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України
Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України
Goldman Sachs зазначає, що ціна облігацій свідчить про те, що ринки оцінюють імовірність укладення мирної угоди щодо України вище, ніж до листопадових виборів президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
«Наше моделювання показує, що поточна ринкова оцінка мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі», — йдеться в дослідницькій записці для клієнтів американського інвестбанку Goldman Sachs.
Однак у банку додали, що це трохи нижче за пікове значення в 76%, зафіксоване в лютому.
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Трамп, який хоче, щоб його запам’ятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» трирічного конфлікту в Україні.
Наразі росія контролює трохи менше ніж одну п’яту території України, включно з Кримом, окупованим у 2014 році. Також російська армія захопила частину чотирьох інших регіонів, які Москва тепер вважає частиною росії, хоча ніхто у світі цього не визнає.
Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Володимир Путін фактично відкинув цю пропозицію.
За даними опитування КМІС абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції про тимчасове 30-денне припинення вогню.
За матеріалами:
РБК-Україна
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