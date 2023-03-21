Найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян — Finance.ua
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Найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян

Фондовий ринок
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Найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян
Найбільший банк Швейцарії почав тотальну перевірку клієнтів-росіян
Найбільший у Швейцарії банк UBS почав масові перевірки своїх клієнтів російського походження, вимагаючи від них документи, що підтверджують законність їх перебування в країні.
Про це повідомляє РИА Новости, в розпорядженні якого опинився один з листів, які банк розсилає клієнтам.
UBS вимагає від клієнтів надати копії паспорта країни проживання або посвідки на проживання в Швейцарії до 5 травня 2023 року.
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«Ми залишаємо за собою право заблокувати вищезазначені банківські відносини з 6 травня 2023 року, якщо запитані документи не надійдуть до нас до 5 травня», — йдеться в листі.
Як випливає з тексту листа, банк має намір позбутися всіх клієнтів, які опинилися під санкціями, введеними урядом країни синхронно з країнами ЄС.
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Раніше найбільший банк Швейцарії UBS домігся угоди про поглинання свого ключового конкурента — другого за розміром банку країни Credit Suisse. Причиною стала загроза банкрутства Credit Suisse, в якому були виявлені численні порушення. Також Credit Suisse користувався великою популярністю у росіян.
Після початку повномасштабної війни в Україні швейцарські банки заморозили російські активи на мільярди доларів. Однак зробити наступний крок і конфіскувати ці гроші Швейцарія відмовляється категорично.
Однак певні висновки швейцарська влада все ж зробила. Зараз в країні йдуть судові процеси над банкірами, які займалися фінансовими махінаціями з російськими грошима.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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