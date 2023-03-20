Банк-банкрут SVB роздав мільйонні премії працівникам на тлі краху — Finance.ua
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Банк-банкрут SVB роздав мільйонні премії працівникам на тлі краху

Фондовий ринок
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Банк-банкрут SVB роздав мільйонні премії працівникам на тлі краху
Банк-банкрут SVB роздав мільйонні премії працівникам на тлі краху
Британське відділення збанкрутілого Silicon Valley Bank (SVB UK) виплатило мільйонні бонуси працівникам незабаром після того, як банк було продано в рамках угоди про порятунок.
«Скромний» загальний бонусний фонд, як кажуть співробітники банку, був в розмірі 18-25 мільйонів доларів, пишуть The Guardian та Sky News.
До краху через ситуацію, яка склалася у материнській компаній — американському Silicon Valley Bank — його британська «дочка» була прибутковим підприємством із 600-700 співробітниками.
За наявною інформацією, бонуси співробітникам SVB UK були узгоджені до банкрутства банку та схвалені його новим власником, британським банком HSBC. Його виконавчий директор Іен Стюарт, заявив, що у такий спосіб компанія прагнула «визнати досвід і продемонструвати довіру до SVB UK».
Джерела Sky News переконують, що якби SVB UK не був придбаний іншим, платоспроможним банком, ці великі бонуси не були б виплачені.
Минулого тижня стало відомо, що співробітникам SVB у США також були виплачені бонуси. Як повідомляло CNBC, вони отримали річні премії лише за кілька годин до краху банку. Розмір виплат визначити неможливо, але за оцінками вони коливаються від 12 до 140 тисяч для топ-посадовців.
Раніше цього місяця один з найбільших банків США Silicon Valley Bank був визнаний банкрутом. На кінець минулого року 89% його депозитів на суму близько 175 мільярдів доларів не були застрахованими. Це банкрутство стало другим за величиною в історії США (після Washington Mutual Bank) і найбільшим з часів кризи 2008 року.
Британський уряд намагався продати британський підрозділ збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank, аби уникнути втручання влади для захисту вкладників. Зрештою один з найбільших європейських банків, британський HSBC придбав його за символічний 1 фунт стерлінгів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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