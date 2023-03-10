Найбільший американський криптобанк Silvergate ліквідують через крах біржі FTX — Finance.ua

Найбільший американський криптобанк Silvergate ліквідують через крах біржі FTX Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Найбільший американський криптобанк Silvergate ліквідують через крах біржі FTX

Холдингова компанія Silvergate Capital Corporation розпочала процедуру ліквідації криптоорієнтованого банку Silvergate. Днями фінустанова повідомила, що опинилась на порозі фінансової кризи.

Про це пише TechCrunch

Silvergate був одним із небагатьох банків, які діяли як посередники у сфері інституційної криптовалюти. Фактично він став ще однією жертвою краху криптовалютної біржі FTX.

Відомо, що її засновник Сем Бенкман-Фрід користувався послугами банку для переказу коштів клієнтів.

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Фінустанову тридцять років тому заснував невеликий каліфорнійський кредитор. Упродовж останніх років вона залишалася ключовим гравцем у криптоіндустрії. Завдяки зростанню вартості токенів депозитний фонд Silvergate збільшився до понад $10 млрд у 2021 році. Але вже наприкінці 2022 року його обсяг зменшився майже вдвічі.

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Після краху FTX в листопаді Silvergate намагався запевнити інвесторів і регуляторів, що його вплив на обмін цифровими активами обмежувався тільки криптовалютними депозитами. Але прокурори США з відділу боротьби з шахрайством Міністерства юстиції розслідували угоди з FTX і Alameda Research та, ймовірно, дійшли іншого висновку.

Закриття Silvergate не найкращим чином вплине на обмін та переміщення криптовалют. Оскільки це доволі нестабільна індустрія, дуже мало фінустанов погоджуються працювати з нею. Принаймні клієнти Silvergate зможуть повернути свої цифрові активи.

borgexpert За матеріалами:

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