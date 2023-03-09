Gate.io випустить криптовалютну картку Visa — Finance.ua

Gate.io випустить криптовалютну картку Visa Сьогодні 20:47 — Криптовалюта

Gate.io випустить криптовалютну картку Visa

Материнська компанія криптобіржі Gate.io — Gate Group — випустить криптовалютну дебетову картку разом з платіжним гігантом Visa.

Картка буде доступною для жителів Європейської економічної зони. За словами представників Gate Group, вайтліст та реєстрація для охочих отримати картку вже відкриті.

«Завдяки таким програмам користувачі можуть легко конвертувати та використовувати свої цифрові активи для оплати товарів і послуг усюди, де приймається Visa», — зазначив представник фінансової компанії Кай Шеффілд.

За його словами, Visa хоче слугувати мостом між криптовалютною екосистемою та глобальною мережею продавців і фінансовими установами.

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