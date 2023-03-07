Криптовалютна біржа Kraken запустить власний банк — Finance.ua

Криптовалютна біржа Kraken запустить власний банк Сьогодні 09:44 — Криптовалюта

Криптовалютна біржа Kraken запустить власний банк

Криптовалютна біржа Kraken незабаром відкриє власний банк, незважаючи на проблеми з регулюючими органами США.

Про це пише The Block.

«Kraken Bank знаходиться на шляху до запуску», — заявив головний юрист компанії Марко Санторі.

За його словами, нещодавні події у сфері криптобанкінгу говорять про «несприятливу обстановку в США». Він зазначив ситуацію з Silvergate Bank, якому довелося закрити свою платіжну мережу SEN у зв’язку з високими ризиками для клієнтів.

Юрист попередив, що надмірна обережність у банківському секторі може «задушити майбутні інновації».

«Ми повертаємося в епоху, коли банки будуть дуже обережні щодо рахунків, що ними відкриваються. Уолл-стріт буде гаразд. Kraken та Coinbase будуть в порядку», — додав Санторі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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