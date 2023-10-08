Найбільші іноземні компанії у рф за обігом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільші іноземні компанії у рф за обігом

Фондовий ринок
37
Найбільші іноземні компанії у рф за обігом
Найбільші іноземні компанії у рф за обігом
Французька «Леруа Мерлен», японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг найбільших іноземних компаній у росії, складений журналом Forbes (російське видання).
Список за підсумками 2022 року оновився майже наполовину, оскільки 22 компанії припинили або закрили бізнес у рф.

Лідери рейтингу найбільших іноземних компаній у рф за обігом:

  1. «Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франція, DIY-ритейлер);
  2. JT Group — 432,6 млрд руб. (Японія, тютюнова промисловість);
  3. Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, тютюнова промисловість);
  4. PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, харчова промисловість);
  5. Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франція, торгівля);
  6. VEON («Вимпелком») — 286,4 млрд руб. (Нідерланди, телекомунікації);
  7. Metro AG — 223,6 млрд руб. (Німеччина, торгівля);
  8. Mars — 201,4 млрд руб. (США, харчова промисловість);
  9. Nestle — 195 млрд руб. (Швейцарія, харчова промисловість);
  10. Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобілі).
Читайте також
«Леруа Мерлен» у минулому рейтингу посідала друге місце, поступаючись Volkswagen Group. Німецька група залишила російський ринок, французька — планує це зробити. «Леруа Мерлен» вперше не розкривала свою фінансову звітність, для рейтингу використовувалася оцінка аналітичного агентства.
Західні компанії, що пішли, у списку замінив бізнес з Китаю, Туреччини та білорусі. Однак більшість компаній у рейтингу все ще з «недружніх» країн рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.