Найбільші іноземні компанії у рф за обігом — Finance.ua

Найбільші іноземні компанії у рф за обігом Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Найбільші іноземні компанії у рф за обігом

Французька «Леруа Мерлен», японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг найбільших іноземних компаній у росії, складений журналом Forbes (російське видання).

Список за підсумками 2022 року оновився майже наполовину, оскільки 22 компанії припинили або закрили бізнес у рф.

Лідери рейтингу найбільших іноземних компаній у рф за обігом:

«Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франція, DIY-ритейлер); JT Group — 432,6 млрд руб. (Японія, тютюнова промисловість); Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, тютюнова промисловість); PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, харчова промисловість); Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франція, торгівля); VEON («Вимпелком») — 286,4 млрд руб. (Нідерланди, телекомунікації); Metro AG — 223,6 млрд руб. (Німеччина, торгівля); Mars — 201,4 млрд руб. (США, харчова промисловість); Nestle — 195 млрд руб. (Швейцарія, харчова промисловість); Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобілі).

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«Леруа Мерлен» у минулому рейтингу посідала друге місце, поступаючись Volkswagen Group. Німецька група залишила російський ринок, французька — планує це зробити. «Леруа Мерлен» вперше не розкривала свою фінансову звітність, для рейтингу використовувалася оцінка аналітичного агентства.

Західні компанії, що пішли, у списку замінив бізнес з Китаю, Туреччини та білорусі. Однак більшість компаній у рейтингу все ще з «недружніх» країн рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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