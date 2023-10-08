Найбільші іноземні компанії у рф за обігом — Finance.ua

Найбільші іноземні компанії у рф за обігом
Французька «Леруа Мерлен», японська JT Group та американська Philip Morris очолили рейтинг найбільших іноземних компаній у росії, складений журналом Forbes (російське видання).
Список за підсумками 2022 року оновився майже наполовину, оскільки 22 компанії припинили або закрили бізнес у рф.
Лідери рейтингу найбільших іноземних компаній у рф за обігом:
- «Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франція, DIY-ритейлер);
- JT Group — 432,6 млрд руб. (Японія, тютюнова промисловість);
- Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, тютюнова промисловість);
- PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, харчова промисловість);
- Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франція, торгівля);
- VEON («Вимпелком») — 286,4 млрд руб. (Нідерланди, телекомунікації);
- Metro AG — 223,6 млрд руб. (Німеччина, торгівля);
- Mars — 201,4 млрд руб. (США, харчова промисловість);
- Nestle — 195 млрд руб. (Швейцарія, харчова промисловість);
- Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобілі).
«Леруа Мерлен» у минулому рейтингу посідала друге місце, поступаючись Volkswagen Group. Німецька група залишила російський ринок, французька — планує це зробити. «Леруа Мерлен» вперше не розкривала свою фінансову звітність, для рейтингу використовувалася оцінка аналітичного агентства.
Західні компанії, що пішли, у списку замінив бізнес з Китаю, Туреччини та білорусі. Однак більшість компаній у рейтингу все ще з «недружніх» країн рф.
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