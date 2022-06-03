Найбільша страхова компанія Європи Allianz продає російський бізнес — Finance.ua

Найбільша страхова компанія Європи Allianz продає російський бізнес
Німецька фінансова корпорація Allianz оголосила про продаж контрольного пакету свого бізнесу в росії. Після завершення угоди Allianz буде належати міноритарна частка в об’єднаній компанії розміром 49,9%.
Пакет купує російське ТОВ «Інтерхолдинг». Цій компанії також належить колишня «дочка» швейцарської страхової фірми Zurich Insurance. Zurich продав свій російський бізнес у травні, після чого колись підконтрольну йому страхову компанію «Цюрих» перейменували у «Зетта Страхування».