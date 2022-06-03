Найбільша страхова компанія Європи Allianz продає російський бізнес — Finance.ua

Найбільша страхова компанія Європи Allianz продає російський бізнес

Вчора 17:43 — Фондовий ринок

Найбільша страхова компанія Європи Allianz продає російський бізнес

Німецька фінансова корпорація Allianz оголосила про продаж контрольного пакету свого бізнесу в росії. Після завершення угоди Allianz буде належати міноритарна частка в об’єднаній компанії розміром 49,9%.

Інформація про це міститься на сайті фірми.

Пакет купує російське ТОВ «Інтерхолдинг». Цій компанії також належить колишня «дочка» швейцарської страхової фірми Zurich Insurance. Zurich продав свій російський бізнес у травні, після чого колись підконтрольну йому страхову компанію «Цюрих» перейменували у «Зетта Страхування».

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«Угода, яка стала наслідком рішення Allianz скоротити свою присутність у росії, спрямована на забезпечення наступності для клієнтів та працівників російського підрозділу», — йдеться в пресрелізі.

Зазначимо, Allianz — одна з найбільших фінансових корпорацій у світі та найбільша в Європі. Вона має 126 млн клієнтів та працює у понад 70 країнах світу.

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