Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі — Finance.ua

Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі

Вчора 13:30 — Фондовий ринок

Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про рішення повністю піти з росії та білорусі.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Після призупинення постачання та продажу в росії та білорусі наприкінці лютого компанія HPE уважно стежила за ситуацією. Для нас більше недоцільно продовжувати діяльність у росії та білорусі, і ми продовжуємо планомірно згортати наш бізнес, що залишився, в цих країнах», — заявили в компанії.

У Hewlett Packard Enterprise зазначили, що прагнуть прозорого спілкування з постраждалими членами команди, клієнтами та партнерами.

HPE — компанія, що спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп’ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем. Компанія утворилася після поділу компанії HP на сервісну та продуктову компанію (Hewlett Packard Enterprise) і компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків — HP.

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