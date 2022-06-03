Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі — Finance.ua

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Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі

Вчора 13:30Фондовий ринок
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Hewlett Packard офіційно йде з росії та білорусіHewlett Packard офіційно йде з росії та білорусі
Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про рішення повністю піти з росії та білорусі.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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«Після призупинення постачання та продажу в росії та білорусі наприкінці лютого компанія HPE уважно стежила за ситуацією. Для нас більше недоцільно продовжувати діяльність у росії та білорусі, і ми продовжуємо планомірно згортати наш бізнес, що залишився, в цих країнах», — заявили в компанії.
У Hewlett Packard Enterprise зазначили, що прагнуть прозорого спілкування з постраждалими членами команди, клієнтами та партнерами.
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HPE — компанія, що спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп’ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем. Компанія утворилася після поділу компанії HP на сервісну та продуктову компанію (Hewlett Packard Enterprise) і компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків — HP.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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