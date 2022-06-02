Фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі — Finance.ua
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Фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі

Вчора 14:45Фондовий ринок
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Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на листи, які отримують фрілансери з цих країн.
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У листах, зокрема, йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у рф і білорусі.
7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що призупиняє роботу в рф і білорусі.
Усі старі профілі росіян та білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 року всі активні контракти мають бути завершені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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