Фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі — Finance.ua

Фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі

Вчора 14:45 — Фондовий ринок

Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із рф і білорусі.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на листи, які отримують фрілансери з цих країн.

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У листах, зокрема, йдеться, що Upwork заморозила акаунти користувачів, які фізично перебувають у рф і білорусі.

7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив , що призупиняє роботу в рф і білорусі.

Усі старі профілі росіян та білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 року всі активні контракти мають бути завершені.

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