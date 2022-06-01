Великий литовський виробник продуктів харчування йде з росії — Finance.ua
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Великий литовський виробник продуктів харчування йде з росії

Вчора 15:12Фондовий ринок
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Литовський виробник харчів з сурімі, рибної продукції та хлібобулочних виробів «Вічюнай груп» йде з росії. Компанія планує завершити вихід з російського ринку влітку 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
Зазначається, що завершення роботи здійснюватиметься шляхом продажу бізнесу іноземному чи місцевому інвестору. Прискоренням продажу займається міжнародна аудиторська група Ernst & Young (EY).
Список потенційних покупців активів «Вічюнай груп» у рф налічує понад 30 компаній з усього світу. Зацікавленість виявили компанії з Китаю, Таїланду, росії, В’єтнаму, Індії, Південної Кореї й кількох країн Близького Сходу, а також Європи.
Також у компанії проінформували, що завод «Вічюнай груп» у Совєтську (Калінінградська область) досі функціонує «через специфіку роботи харчової галузі».
Зараз все виробництво у рф здійснюється із сировини, яку завод має на власних складах. Нова сировина не закуповується; понад 200 морських контейнерів із сировиною були повернуті постачальникам на початку російської агресії. Тож виробництво автоматично зупиниться, коли закінчиться наявна сировина.
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За матеріалами: РБК-Україна
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