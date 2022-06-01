Великий литовський виробник продуктів харчування йде з росії — Finance.ua

Великий литовський виробник продуктів харчування йде з росії

Вчора 15:12 — Фондовий ринок

Литовський виробник харчів з сурімі, рибної продукції та хлібобулочних виробів «Вічюнай груп» йде з росії. Компанія планує завершити вихід з російського ринку влітку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Зазначається, що завершення роботи здійснюватиметься шляхом продажу бізнесу іноземному чи місцевому інвестору. Прискоренням продажу займається міжнародна аудиторська група Ernst & Young (EY).

Список потенційних покупців активів «Вічюнай груп» у рф налічує понад 30 компаній з усього світу. Зацікавленість виявили компанії з Китаю, Таїланду, росії, В’єтнаму, Індії, Південної Кореї й кількох країн Близького Сходу, а також Європи.

Також у компанії проінформували, що завод «Вічюнай груп» у Совєтську (Калінінградська область) досі функціонує «через специфіку роботи харчової галузі».

Зараз все виробництво у рф здійснюється із сировини, яку завод має на власних складах. Нова сировина не закуповується; понад 200 морських контейнерів із сировиною були повернуті постачальникам на початку російської агресії. Тож виробництво автоматично зупиниться, коли закінчиться наявна сировина.

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