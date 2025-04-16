NASA продовжило бартерну угоду з росією до 2027 року — Finance.ua
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NASA продовжило бартерну угоду з росією до 2027 року

Світ
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NASA продовжило бартерну угоду з росією до 2027 року
NASA продовжило бартерну угоду з росією до 2027 року
NASA офіційно продовжило угоду з «роскосмосом» про обмін місцями у польотах на МКС до 2027 року. У рамках домовленості американські астронавти й надалі літатимуть на борту ракети «Союз», тоді як російські космонавти — на американських комерційних кораблях. Це означає безперервну присутність принаймні одного представника кожної зі сторін на борту МКС.
Офіційне підтвердження про продовження угоди з’явилося 3 квітня, коли NASA оголосило, що астронавт Кріс Вільямс полетить у листопаді на «Союзі МС-28» разом із двома російськими космонавтами. Цей бартерний обмін, який не передбачає грошових виплат одне одному дозволить здійснювати польоти до МКС, навіть якщо один із типів кораблів тимчасово не може летіти, повідомляє SpaceNews.
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Минулої осені були сумніви щодо подальшої долі домовленості, коли «роскосмос» оприлюднив склад екіпажів «Союз МС-28» і «МС-29», у яких зазначалися лише росіяни. Хоча тодішній глава NASA Білл Нельсон і висловив упевненість, що угоду подовжать «у належний час», жодної конкретики не було. У січні російські медіа повідомили про завершення переговорів, однак NASA не підтвердило цю інформацію, заявивши, що оновлення буде «найближчими тижнями».
Тепер відомо, що угода оновлена й охоплює:
  • другу хвилю «інтегрованих польотів» у 2025 році;
  • ще одну серію в 2026 році;
  • політ корабля SpaceX Dragon у 2027 році.
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Одне з важливих нововведень — збільшення тривалості «стоянки» російських «Союзів» на МКС. Раніше кораблі запускали кожні шість місяців, тепер же місії триватимуть по вісім. Зокрема, це стосується екіпажів «Союзу МС-27» та «МС-28», про що згадано в офіційних релізах NASA. При цьому причина зміни графіка не пояснюється, але очевидно, що роскосмос у 2025−2026 роках здійснить на одну місію менше — три замість звичних чотирьох. Комерційні екіпажі NASA зазвичай стартують кожні шість місяців, але графік залежить від завантаженості станції іншими кораблями.
Угода також залишає відкритим питання: чи братиме роскосмос участь у польотах на кораблі Boeing Starliner. Попри те, що у травні 2024 року NASA заявляло про малу ймовірність участі росії у першому ротаційному польоті Starliner-1, офіційного запуску досі не призначено. Причина — постійні затримки з випробуваннями та технічні проблеми капсули.
За матеріалами:
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