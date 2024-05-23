NASA планує побудувати на Місяці залізницю — Finance.ua

NASA планує побудувати на Місяці залізницю Сьогодні 04:36 — Світ

NASA планує побудувати на Місяці залізницю, Фото: qz.com

NASA хоче побудувати залізницю на Місяці для перевезення вантажів астронавтам.

Про це пише Quartz

Програма NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) обрала шість проєктів для розробки залізниці на Місяці. Одним із них є FLOAT, роботизована транспортна система, яка використовує магніти для руху без контакту з поверхнею.

Вона в основному призначена для доставки вантажів місячного ґрунту, будматеріалів і обладнання. Система не перевозитиме людей.

Передбачається, що роботи FLOAT перевозитимуть вантажі Місяцем, забезпечуючи астронавтів необхідними матеріалами для роботи на базі. Вони обладнані візками та зможуть перевозити корисні вантажі різної форми вагою до 33 кг зі швидкістю 1,61 км на секунду.

За словами команди, залізнична система працюватиме автономно.

У межах місії Artemis, запланованої на 2026 рік, NASA планує повернути астронавтів на Місяць і згодом створити постійну базу для підтримки подальших досліджень космосу.

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