Нардепам виплатили 4,6 млн гривень на оренду житла в Києві у квітні-травні — Finance.ua

Нардепам виплатили 4,6 млн гривень на оренду житла в Києві у квітні-травні
Депутати Верховної Ради у квітні-травні отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 4,6 млн гривень.
Про це свідчать дані на сайті парламенту, передають Українськi Новини.
Згідно з опублікованим на сайті Ради списком депутатів, яким у квітні здійснено виплату компенсації за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 340 350 гривень.
Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 20 150 гривень.
В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у березні.
Найбільшу суму виплати отримали депутати від фракції «Слуга народу» Михайло Ананченко та Андрій Богданець — по 59 150 гривень (за проживання у січні-березні).
У травні здійснено виплату компенсації 108 депутатам за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 289 350 гривень.
Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 19 500 гривень.
В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у квітні.
Найбільшу суму виплати отримала депутатка від фракції «Слуга народу» Юлія Яцик — 78 650 гривень (за проживання у січні-квітні).
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