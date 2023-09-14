Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА

Енергетика
16
Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА
Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА
За підсумками серпня доходи росії від нафтового експорту збільшилися ще на $1,8 млрд — до $17,1 млрд — і стали максимальними з осені 2022 року.
Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оприлюдненому у середу, 13 вересня.
Вказано, що зростанні російських доходів відбулося за рахунок зростання цін на нафту, що компенсувало зниження обсягу поставок.
Читайте також
В серпні поставки нафти і нафтопродуктів з росії скоротилися на 150 тис. барелів на добу (б/д) — до 7,2 млн б/д.
Постачання нафти росією до Індії та Китаю знизилися до 3,9 млн б/д у серпні, але все ще перевищують 50% від загального обсягу експорту.
Місце для вашої реклами
Також зазначено, що російська нафта марки Urals торгувалася в серпні в середньому близько $70/барель, що на $10 вище за встановлену країнами G7 «цінову стелю».
За оцінкою аналітиків, першого тижня у вересні середня вартість Urals становила $75/бар.
Читайте також
Раніше Міністерство фінансів росії повідомило, що середня ціна на провідний сорт Urals у серпні піднялася до 74 доларів за барель, що значно перевищує максимальну межу.
У свою чергу ЗМІ повідомили, що країни G7 та їх союзники відклали перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, незважаючи на те, що російська сировина торгується вище ліміту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.