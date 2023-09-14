Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА Сьогодні 07:29 — Енергетика

Нафтові доходи росії максимальні за рік — МЕА

За підсумками серпня доходи росії від нафтового експорту збільшилися ще на $1,8 млрд — до $17,1 млрд — і стали максимальними з осені 2022 року.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), оприлюдненому у середу, 13 вересня.

Вказано, що зростанні російських доходів відбулося за рахунок зростання цін на нафту, що компенсувало зниження обсягу поставок.

В серпні поставки нафти і нафтопродуктів з росії скоротилися на 150 тис. барелів на добу (б/д) — до 7,2 млн б/д.

Постачання нафти росією до Індії та Китаю знизилися до 3,9 млн б/д у серпні, але все ще перевищують 50% від загального обсягу експорту.

Також зазначено, що російська нафта марки Urals торгувалася в серпні в середньому близько $70/барель, що на $10 вище за встановлену країнами G7 «цінову стелю».

За оцінкою аналітиків, першого тижня у вересні середня вартість Urals становила $75/бар.

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Раніше Міністерство фінансів росії повідомило, що середня ціна на провідний сорт Urals у серпні піднялася до 74 доларів за барель, що значно перевищує максимальну межу.

У свою чергу ЗМІ повідомили, що країни G7 та їх союзники відклали перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, незважаючи на те, що російська сировина торгується вище ліміту.

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