путін фактично втратив весь прибуток від продажу нафти в Індію, — Newsweek Сьогодні 20:23

росія фактично втратила близько 40 мільярдів доларів, які вона заробила на продажі нафти в Індію за останні місяці. Вивести ці гроші з індійської фінансової системи виявилося просто неможливим, пише Newsweek

Видання зазначає, що катастрофа з «нафторупіями» стала потужним ударом по спробам президента рф володимира путіна обійтися без долара США у зовнішній торгівлі.

Такі товари, як нафта, золото та пшениця, зазвичай, продаються по всьому світу в доларах США. Однак через санкції Заходу фінансова система росії була фактично ізольована від решти світу забороною на використання долара в офіційних міжнародних транзакціях.

Кремль намагався обійти це обмеження, продаючи нафту до Китаю та Індії за їхню місцеву валюту — юані та рупії відповідно. Побічною метою цього була спроба підірвати роль долара США як основної світової валюти.

Однак згодом з’ясувалося, що забрати зароблене із собою росіянам не вдається. Особливо, що стосується індійської рупії, обіг якої жорстко контролюється урядом задля підтримки внутрішньої фінансової стабільності в Індії. Вивести за кордон мільярди зароблених рупій росіянам просто не дозволяють, а витратити їх в Індії на потрібні росії товари неможливо — їх немає в такій кількості.

За даними Reuters, внаслідок цих обмежень на банківських рахунках в Індії ймовірно застрягло «російських» рупій в еквіваленті близько 39 мільярдів доларів. Днями міністр закордонних справ рф Сергій Лавров визнав, що Москва вже втратила надію вивести ці гроші і буде їх інвестувати в саму ж Індію.

УНІАН За матеріалами:

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