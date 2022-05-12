Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу" — Finance.ua
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Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"

Вчора 19:13Фондовий ринок
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Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"
російська нафтова компанія «Лукойл» купує у британсько-нідерландського гіганта Shell 100% російського бізнесу, зокрема мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області.
Про це повідомляє російське ЗМІ «Коммерсантъ» з посиланням на пресслужбу «Лукойл».
Раніше зазначалося, що в рамках виходу з ринку рф разом із мережею АЗС Shell хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами — кредити ТОВ «Шелл нефть», на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 9 млрд рублів (138 млн доларів).
Угода буде завершена після отримання узгодження Федеральної антимонопольної служби (ФАС).
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В рамках угоди понад 350 працівників російського дочірнього підприємства Shell залишаться працевлаштованими, але вже у структурі «Лукойлу».
У Shell є 411 АЗС в рф, частина з яких належить самій компанії, а деякі працюють під брендом Shell на умовах франшизи. На початку березня компанія оголосила про поетапне припинення діяльності у росії. Через залишення рф компанія була змушена списати 3,9 млрд доларів.
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Нагадуємо, на початку травня стало відомо, що Shell знайшла покупця на свою мережу автозаправних станцій у росії. Найімовірнішим варіантом на ринку називали саме «Лукойл».
Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт «Сахалін-2». Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.
Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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