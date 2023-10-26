Нафта подешевшає, оскільки зменшується ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході — Finance.ua
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Нафта подешевшає, оскільки зменшується ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході

Енергетика
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Грудневі ф’ючерси нафти марки Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,15 дол (0,17%), до 87,92 дол за барель, оскільки побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході зменшилося.
Про це повідомляє Enkorr.
Зазначається що ринок, як і раніше, стурбований можливістю розростання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС і скорочення постачань нафти з регіону внаслідок цього, проте останнім часом такі побоювання дещо послабшали у зв’язку із закликами до Ізраїлю переглянути плани щодо наземної операції в секторі Газа.
Грудневі ф’ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,15 дол (0,17%), до 87,92 дол за барель. Днем раніше Brent здешевшала на 1,76 дол (2%), до 88,07 дол за барель.
Крім того, трейдери чекають на дані Міненерго США про запаси енергоносіїв у країні.
Також грудневі ф’ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 0,2 дол (0,24%), до 83,54 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 1,75 дол (2,1%), до 83,74 дол за барель.
Додається, що за оцінками Американського інституту нафти (API), показали зниження запасів нафти в США на тижні, що завершився 20 жовтня, на 2,668 млн барелів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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