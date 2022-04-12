Нацбанки України та Польщі домовилися співпрацювати в умовах війни — Finance.ua

Нацбанки України та Польщі домовилися співпрацювати в умовах війни

Вчора 12:07 — Казна та Політика

11 квітня Національний банк України та Національний банк Польщі (НБП) підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах військової агресії російської федерації проти України.

Про це повідомили в НБУ.

Укладення Меморандуму є основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією і взаємній підтримці двох інституцій, а також встановленню тісніших зв’язків у фінансовій та банківській сферах між двома країнами.

«Партнерські стосунки та тісна співпраця між нашими інституціями пройшли не лише випробування часом, але й війною. Я щиро вдячний вам та вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну. Одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на 1 мільярд доларів США. Я радий, що маю можливість підписати цей важливий документ, який ще раз підтверджує нашу спільну відкритість та налаштованість на розбудову і зміцнення відносин», — наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко, звертаючись до професора Адама Глапінського, голови Національного банку Польщі, під час підписання Меморандуму.

«Під час зустрічі у Варшаві ми обговорили співпрацю, спільні проекти та виклики, що постали перед центральними банками через війну в Україні. Разом з Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших хороших відносин та міцних зв’язків між нашими банками», — сказав професор Адам Глапінський, Голова Національного банку Польщі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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