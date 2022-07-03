Нацбанк підвищив облікову ставку до 25% без консультацій з урядом - Шмигаль — Finance.ua
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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25% без консультацій з урядом - Шмигаль

Кредит&Депозит
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національний банк України при ухваленні рішення про підвищення облікової ставки до 25% не скористався можливістю обговорити це питання і його довгострокові впливи.
Про це Шмигаль сказав в інтерв’ю LB.ua.
«На жаль, при прийнятті рішення про 25% (облікова ставка. — Ред.) Національний банк не скористався можливістю скликати Раду фінансової стабільності, обговорити це питання і його довгострокові впливи на економіку нашої держави. Ми як уряд із задоволенням взяли б участь у такому засіданні Ради фінансової стабільності. Ця опція у Національного банку була, є, залишається, і, звичайно, я закликаю Нацбанк при прийнятті таких доленосних рішень скликати Раду фінстабільності та залучати уряд для більш скоординованої спільної роботи», — зазначив він.
Водночас Шмигаль вважає, що в уряду немає напружених відносин з Національним банком.
«Ще раз повторюю: Нацбанк — незалежний регулятор, але я завжди закликав до спільної, скоординованої роботи і буду до цього закликати. Для цього є всі інструменти, тому ніяких сигналів — ні надводних, ні підводних — ми нікому не передавали. Ми лише закликаємо під час війни скоординовано та зважено підходити до рішень, які впливають на економіку», — додав керівник уряду.

Довідка Finance.ua:

  • облікова ставка НБУ — це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів;
  • нагадаємо, 2 червня Правління Національного банку підвищило облікову ставку з 10% одразу до 25% річних.
За матеріалами:
Укрінформ
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