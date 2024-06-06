Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд» — Finance.ua

Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд» Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»

Національний банк України оскаржить в апеляції рішення суду про повернення на ринок банку «Конкорд».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України не погоджується з рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 травня 2024 року щодо визнання протиправним та скасування рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд» та оскаржить його в апеляційному порядку у визначений законом строк», — сказано в повідомленні.

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Нагадуємо, в серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У Нацбанку зазначали , що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

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