Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд» — Finance.ua

Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»
Національний банк України оскаржить в апеляції рішення суду про повернення на ринок банку «Конкорд».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України не погоджується з рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 травня 2024 року щодо визнання протиправним та скасування рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд» та оскаржить його в апеляційному порядку у визначений законом строк», — сказано в повідомленні.
Нагадуємо, в серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У Нацбанку зазначали, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Поділитися новиною