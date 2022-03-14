На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає — Finance.ua
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На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає

Вчора 10:46
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Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України вранці 14 березня були відсутні, лише на пункті пропуску «Шегині» було 30 автомобілів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України станом на 08.00 понеділка 14 березня.
Деталі: На пунктах пропуску на кордоні з Польщею цього ранку ситуація така:
  • «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Грушів», «Краковець», «Смільниця» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • «Шегіні» — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черги відсутні.
У НБУ дали роз’яснення щодо вивезення валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро
За матеріалами: Економічна Правда
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