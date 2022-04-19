На відбудову Ірпеня потрібно близько 1 мільярда доларів — Finance.ua

На відбудову Ірпеня потрібно близько 1 мільярда доларів

Вчора 19:14 — Казна та Політика

Фото: телеграм-канал “Ірпінь-Буча-Гостомель”.

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня та ексмер міста Володимир Карплюк.

Він зазначив, що за підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня потрібно близько 850 мільйонів доларів. У цій оцінці враховані знищені та пошкоджені квартири та приватні житлові будинки.

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Крім того, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів.

«Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами, необхідно 1 мільярд доларів», — повідомив він.

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