На Львівщині планують викуповувати житло для переселенців — Finance.ua
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На Львівщині планують викуповувати житло для переселенців

Вчора 19:14Особисті фінанси
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У Львівській області влада планує викуповувати житло у забудовників для вимушених переселенців. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що, за офіційними даними, в області зареєстровано понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
«Багато з цих людей втратили домівки і їм нікуди повертатися, тому уряд та міжнародні організації вже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом», — додав глава обладміністрації.
Зараз ОВА разом із територіальними громадами формує базу житлового фонду, що пропонується під викуп для потреб переселенців. У фонд увійдуть як готові квартири та будинки, так і ті, що перебувають на завершальній стадії будівництва.
Козицький звертається до забудовників та просить пропонувати варіанти житла. Для цього потрібно заповнити форму.

Довідка Finance.ua:

  • раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що у Львові наразі розробляється проект, який допоможе забезпечити біженців житлом;
  • однак роздавати квартири біженцям немає можливості, тому створюється іпотечна програма, яку невдовзі почнуть реалізувати;
  • як заявляли в Офісі президента, біженцям в найближчі 3-4 місяці виділятимуть переважно двокімнатні квартири, проте зустрічатимуться однокімнатні та трикімнатні. Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою;
  • після відновлення будинків переселенців у містах, де вони жили до війни, люди переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим та всім іншим, хто стояв у чергах.

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За матеріалами: Finance.ua
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