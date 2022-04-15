На Львівщині планують викуповувати житло для переселенців — Finance.ua

У Львівській області влада планує викуповувати житло у забудовників для вимушених переселенців. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що, за офіційними даними, в області зареєстровано понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
«Багато з цих людей втратили домівки і їм нікуди повертатися, тому уряд та міжнародні організації вже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом», — додав глава обладміністрації.
Зараз ОВА разом із територіальними громадами формує базу житлового фонду, що пропонується під викуп для потреб переселенців. У фонд увійдуть як готові квартири та будинки, так і ті, що перебувають на завершальній стадії будівництва.
Козицький звертається до забудовників та просить пропонувати варіанти житла. Для цього потрібно заповнити форму.
Довідка Finance.ua:
раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що у Львові наразі розробляється проект, який допоможе забезпечити біженців житлом;
як заявляли в Офісі президента, біженцям в найближчі 3-4 місяці виділятимуть переважно двокімнатні квартири, проте зустрічатимуться однокімнатні та трикімнатні. Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою;
після відновлення будинків переселенців у містах, де вони жили до війни, люди переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим та всім іншим, хто стояв у чергах.