На Львівщині планують викуповувати житло для переселенців — Finance.ua

На Львівщині планують викуповувати житло для переселенців

Вчора 19:14 — Особисті фінанси

У Львівській області влада планує викуповувати житло у забудовників для вимушених переселенців. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що, за офіційними даними, в області зареєстровано понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

«Багато з цих людей втратили домівки і їм нікуди повертатися, тому уряд та міжнародні організації вже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом», — додав глава обладміністрації.

Зараз ОВА разом із територіальними громадами формує базу житлового фонду, що пропонується під викуп для потреб переселенців. У фонд увійдуть як готові квартири та будинки, так і ті, що перебувають на завершальній стадії будівництва.

забудовників та просить пропонувати варіанти житла. Для цього потрібно заповнити Козицький звертається дота просить пропонувати варіанти житла. Для цього потрібно заповнити форму

Довідка Finance.ua:

раніше мер Львова Андрій Садовий розповів, що у Львові наразі розробляється проект, який допоможе забезпечити біженців житлом;

однак роздавати квартири біженцям немає можливості, тому створюється іпотечна програма, яку невдовзі почнуть реалізувати;



як заявляли в Офісі президента, біженцям в найближчі 3-4 місяці виділятимуть переважно двокімнатні квартири, проте зустрічатимуться однокімнатні та трикімнатні. Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою;

після відновлення будинків переселенців у містах, де вони жили до війни, люди переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим та всім іншим, хто стояв у чергах.



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