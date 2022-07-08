Митний безвіз з ЄС запрацює до кінця року – Мінфін — Finance.ua
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Митний безвіз з ЄС запрацює до кінця року – Мінфін

Казна та Політика
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Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), яку називають «митним безвізом» — уряд очікує, що міжнародне застосування розпочнеться наприкінці цього року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Разом із цим Україну запросили до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Рішення прийнято за результатами розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії.
«Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:
  • одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).
  • авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;
  • українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.
Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Для цього парламент має ухвалити законопроєкт № 7420, який у червні було прийнято у першому читанні, законопроєкти про приєднання до двох конвенцій, та здійснити всі відповідні міжнародні процедури.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS — це важливий крок майбутнього членства України в ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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