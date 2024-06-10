«Ми отримали сигнал»: Гетманцев пояснив, чи отримає Україна активи рф — Finance.ua

«Ми отримали сигнал»: Гетманцев пояснив, чи отримає Україна активи рф Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

«Ми отримали сигнал»: Гетманцев пояснив, чи отримає Україна активи рф

Україна розраховує отримати доступ до російських заморожених активів. І вже зараз отримує позитивні сигнали від Заходу про це.

Зокрема ідея, яка передбачає надання нашій державі кредиту на 50 мільярдів за рахунок отриманих прибутків від цих грошей, — найкраще рішення. Таку думку висловив голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтервʼю «Телеграфу»

«Ми отримали позитивний сигнал від Заходу — можлива сек’юритизація (перетворення російських активів в певні фінансові інструменти. — Ред.) усього грошового прибутку від використання заблокованих російських активів протягом N років. Тобто переведення його в бонди, в цінні папери і надання за рахунок них, під заставу таких цінних паперів, Україні кредиту на 50 мільярдів», — пояснив Гетманцев.

Він також зауважив, що вважає це найкращим доступним рішенням, яке дасть Україні певний резерв на 2025 рік.

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«Це те, що прозвучало на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки. Це, як на мене, краще рішення по російських активах, ніж те, що було на столі до цього. І це нам, безперечно, допоможе і у 2025 році, і надалі. Тому ми розраховуємо на це як на резерв, який поможе закрити 15 млрд дол. непокритої потреби на 2025 рік», — сказав голова профільного комітету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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