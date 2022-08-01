МВФ знову погіршує прогноз зростання світової економіки — Finance.ua

МВФ знову погіршує прогноз зростання світової економіки Вчора 09:42 — Фондовий ринок

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік погіршив свій прогноз зростання світової економіки у 2022 році — до 3,2% з 3,6% (у січні очікувалося зростання на 4,4%).

На 2023 рік оцінка знижена до 2,9% порівняно зI зростанням на 3,6%, яке очікувалося в квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Така оцінка наводиться в огляді світової економіки, опублікованому МВФ.

Прогноз зростання економіки країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на 2022 рік МВФ знизив до 3,6% з 3,8%, на 2023 рік — до 3,9% з 4,4%.

Суттєво знижений прогноз зростання економіки Китаю у поточному році — до 3,3% з 4,4% (у січні очікувалося зростання на 4,8%), у 2023 році — до 4,6% з 5,1%.

Оцінку зростання ВВП Індії також знижено — до 7,4% з 8,2% у 2022 році та до 6,1% з 6,9% у 2023 році, відповідно.

При цьому прогноз зростання бразильської економіки підвищено до 1,7% з 0,8% у 2022 році та знижено до 0,9% з 1,4% у 2023 році.

Прогноз щодо зростання ВВП розвинених країн у 2022 році погіршений на 0,8 процентних пункти — до 2,5% та на 1 в.п. — до 1,4% — у 2023 році.

Також серйозне зниження прогнозу зростання ВВП США: у 2022 році — на 1,4 в.п. до 2,3%, у 2023 році — на 1,3 в.п. до 1%.

Економіка країн єврозони цього року, на думку МВФ, зросте на 2,6%, що на 0,2 п.п. менше за попередній прогноз. На 2023 рік оцінка погіршена суттєвіше — зростання на 1,2% порівняно з 2,3%, що раніше очікувалися.

fixygen За матеріалами:

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