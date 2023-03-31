МВФ: світова економіка втрачає темпи зростання через війну в Україні — Finance.ua
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МВФ: світова економіка втрачає темпи зростання через війну в Україні

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МВФ: світова економіка втрачає темпи зростання через війну в Україні
МВФ: світова економіка втрачає темпи зростання через війну в Україні
Наслідком війни в Україні, а також посилення кредитно-грошової політики державами світу стане скорочення зростання глобальної економіки у 2023 році до рівня менше ніж 3%, прогнозує глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на Форумі Боао для Азії 2023 року.
«Глобальне зростання (економіки) впаде нижче 3 відсотків, оскільки наслідки війни в Україні та жорсткість монетарної політики продовжують отримувати силу. Швидкий перехід від тривалого періоду низьких процентних ставок до значно вищих ставок — необхідних для боротьби з інфляцією — неминуче спричинив турбулентність у банківському секторі в деяких розвинених економіках і зробив вибір політики ще важчим», — зазначила Крісталіна Георгієва.
За словами глави МВФ, світова економіка вже довгий час переживає потрясіння і 2023-й стане «ще одним складним роком».
За її словами, останні 40 років світова економіка зросла втричі, а країни, що розвиваються, показали зростання в чотири рази. У Китаї 800 мільйонів людей вирвалися з бідності, оскільки він дедалі більше інтегрувався у світову економіку. Однак переваги глобалізації не були розподілені однаково між країнами і людьми. І ланцюжки поставок повинні бути більш надійними та диверсифікованими.
Водночас на тлі проблем із продовольчою безпекою та зростанням вартості життя Георгієва закликала держави надавати підтримку менш захищеним верствам власного населення, а більш забезпечені країни — допомагати «вразливішим членам нашої глобальної спільноти».
«В умовах високих відсоткових ставок та знецінення багатьох валют це особливо важливо для країн, які перебувають у важкому становищі через борги. Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для вирішення боргових проблем цих країн», — наголосила глава МВФ.
За матеріалами:
УНН
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