МВФ рекомендує Україні не знижувати податки — Finance.ua
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МВФ рекомендує Україні не знижувати податки

Казна та Політика
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МВФ рекомендує Україні не знижувати податки
МВФ рекомендує Україні не знижувати податки
Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження найближчими тижнями роботи щодо обговорення нової програми.
Про це повідомили в прес-службі місії МВФ в Україні.
«У моніторинговій програмі будуть викладені політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлена оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік», — сказав голова місії Гевін Грей.
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Він зазначив, що російське вторгнення в Україну, яке почалося більш як сім місяців тому, принесло величезні людські страждання і мало серйозні економічні наслідки: реальний валовий внутрішній продукт значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була істотно порушена, а бюджетний дефіцит виріс до безпрецедентного рівня.
«На цьому складному тлі дискусії були зосереджені на останніх макрофінансових подіях і перспективах, бюджеті на 2023 рік і пов’язаних з ним потреб у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектора і поєднанні політик для підтримки макроекономічної стабільності», — наголосив Грей.
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За його словами, українська влада заслуговує великої похвали за збереження значною мірою макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах.
«Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження, оскільки вони прагнуть привести витрати у відповідність з наявним фінансуванням», — додав глава місії МВФ в Україні.
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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом’якшити наслідки війни.
17 жовтня МВФ почав роботу над новою програмою з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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