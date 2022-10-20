МВФ оцінив вплив російського вторгнення на економіку України — Finance.ua

МВФ оцінив вплив російського вторгнення на економіку України Вчора 21:03

Російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, призвело до великих людських жертв, масового переміщення населення та значного пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляється в заяві МВФ

«Вплив на економічну активність був величезний: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була серйозно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня», — йдеться у повідомленні.

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За даними МВФ, відразу ж після вторгнення влада швидко адаптувала грошово-кредитну та валютну політику для збереження фінансової та курсової стабільності. Зовсім недавно, щоб компенсувати значну втрату міжнародних резервів, було проведено девальвацію обмінного курсу, що допомогло стабілізувати валютні резерви та зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність.

Фіскальна політика орієнтована на пріоритетні витрати на оборону, соціальні виплати, гуманітарні потреби та, де можливо, деяке виправлення критичної інфраструктури, зазначили у МВФ.

«Невизначеність щодо розміру потреб у фінансуванні залишається надзвичайно високою і сильно залежить від тривалості війни та її інтенсивності, а економічні ризики вимальовуються великими, у тому числі пов’язані з потенційними додатковими збитками критично важливої інфраструктури або новими збоями в сільськогосподарському та енергетичному секторах», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

МВФ прогнозує, що економіка України скоротиться у 2022 році на 35%. Фонд поки що не робить прогнозів на 2023 рік.

17 жовтня Україна розпочала переговори з МВФ щодо нової програми фінансування, яка може розпочатися у 2023 році. «Наступного року наша робота з донорами залежатиме від співпраці з Фондом», — каже заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.



Найбільші донори серед країн — США, Канада, Німеччина та Велика Британія, серед інституційних інвесторів — Євросоюз, Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк.



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