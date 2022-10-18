Місія МВФ по Україні розпочалась у Відні — Finance.ua

Місія МВФ по Україні розпочалась у Відні Вчора 10:02 — Казна та Політика

Місія МВФ по Україні розпочалась у Відні

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня, та триватиме до 20 жовтня включно.

У регуляторі зазначили, що у рамках місії представники НБУ на чолі з Головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами, під час яких розглядатиметься поточний стан економіки України. А також макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

«Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом», — зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

У Нацбанку впевнені, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги Україні.

Довідка Finance.ua:

на початку жовтня виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument;

раніше МВФ розширив цю програму, завдяки чому стала можливою додаткова допомога Україні;

у березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни. Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто це був максимальний обсяг для України.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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