Навряд чи нова програма від МВФ буде готова до кінця цього року — економіст ЦЕС — Finance.ua

Навряд чи нова програма від МВФ буде готова до кінця цього року — економіст ЦЕС
Навряд чи нова програма від МВФ буде готова до кінця цього року.
Про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський в ефірі Радіо НВ, повідомляє Telegram-канал «Що з економікою?».
За його словами, цьогоріч фінансування від МВФ фактично нульове.
З одного боку, Україна отримала 2,7 млрд дол., але з іншого, приблизно таку ж суму повернула за старими кредитами.
«Малоймовірно, що ми отримаємо більше до кінця цього року. Проблема в тому, що немає готової програми для країни у стані війни. Є малі та короткострокові програми, наприклад, Stand-by. Однак, нам така не підійде, адже через три роки її вже доведеться повертати», — каже економіст.
Він зазначив, що зараз як варіант розглядають не кредитну програму, а щось на кшталт нагляду МВФ над економічною політикою України.
«Коли через фонд фінансування надаватимуть країни G7. Переговори тривають. Але я вважаю, що на гроші за такою програмою варто очікувати вже наступного року», — резюмує Вишлінський.
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