Moody's підтверджує дефолт росії за зовнішнім боргом — Finance.ua

Moody's підтверджує дефолт росії за зовнішнім боргом Вчора 11:21 — Світ

Moody's підтверджує дефолт росії за зовнішнім боргом

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило у понеділок, що росія увійшла в дефолт за зовнішнім боргом через нездатність робити процентні платежі через західні санкції після її вторгнення в Україну.

Про це пише Forbes

Зазначається, що пропущений росією платіж 27 червня «є дефолтом», і такі дефолти «імовірні й надалі».

Агентство Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомило раніше, що деякі тайванські власники російських облігацій не отримали відсоткові платежі навіть після закінчення крайнього терміну (у неділю), що вказує на дефолт.

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Російський уряд послався на економічні санкції, які не дозволяють йому здійснити виплати, незважаючи на наявність ресурсів.

Оголошення про дефолт за зовнішніми боргами зазвичай роблять глобальні рейтингові агенції, такими як Moody’s, Fitch і S&P, проте санкції передбачають заборону визначати рейтинги російських компаній.

Дефолт, оголошений у понеділок, став першим за роки існування російської держави (1918-1922 рр. та 1991-2022 рр.), а також Радянського Союзу (1922-1991 рр.), до якого російська федерація входила як одна з республік.

У 1998 році російський уряд за президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за внутрішнім боргом на суму 40 млрд доларів через фінансову кризу.

Укрінформ За матеріалами:

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